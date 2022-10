Imea | Abate de suínos em Mato Grosso cai 2,92%

O abate total de suínos em Mato Grosso apresentou recuo de 2,92% em setembro no comparativo com agosto. Esse cenário está atrelado, segundo informações do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), ao menor abate de fêmeas.

Os números foram divulgados pelo Imea nesta semana, com base em dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT).

Conforme o levantamento, em setembro foram abatidas 275,39 mil cabeças de suínos no estado. Deste volume 129,63 mil eram fêmeas.

Os dados mostram ainda que na variação mensal houve queda de 7,48% no envio de fêmeas para as unidades frigoríficas.

Abate de suínos no ano segue em alta

Em contrapartida, ao se analisar os abates no acumulado do ano verifica-se um incremento de 1,93% ante o ano de 2021. De janeiro a setembro foram abatidos 2,48 milhões de suínos.

O que, de acordo com o Imea, evidenciou melhores ajustes entre oferta e demanda da carne suína em Mato Grosso.