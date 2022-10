Incêndio florestal na Aldeia Tadarimana em Rondonópolis cai 85% após medidas preventivas dos Bombeiros

Ações coordenadas pelo Comando Regional II, através do 3º Batalhão Bombeiro Militar substanciadas nas diretrizes da Diretoria Operacional, no Plano da Temporada de Incêndios Florestais e nas ações conjuntas do Comitê Municipal do Fogo conseguiram manter sob controle os focos de calor incidentes na Terra Indígena Tadarimana, em Rondonópolis (MT).

Após a execução de medidas preventivas planejadas, a incidência de incêndios na Terra Indígena Tadarimana têm reduzido ano após ano.

Em 2021, houve uma redução de 88% da área queimada em relação ao ano de 2020, o que corresponde à 7% de sua área total.

Em 2022, a continuação e ampliação do trabalho sinérgico entre o Corpo de Bombeiros Militar e a comunidade indígena local através do Cacique Marcelo, que contribuiu, até o momento, para que nenhum foco de incêndio dentro da extensa área da TI Tadarimana saísse do controle e tomasse grandes proporções.

Resultado este comprovado por meio de monitoramento via satélite o qual registrou neste ano apenas 1% de área queimada nesta região, o que corresponde a uma redução de 85% em relação ao ano anterior.

É necessário destacar as ações desenvolvidas na Terra Indígena Tadarimana como a Formação de Brigada Indígena Florestal que aumentou a capilaridade operacional na região, atuando como primeira resposta; construção de aceiros em torno das 8 aldeias e alargando as estradas existentes, diminuindo a propagação de possíveis incêndios; palestras educativas junto à comunidade visando desenvolver a conscientização ambiental e social; e reparos de maquinários como um tanque de água sobre rodas, além do incremento de sopradores, mochilas costais, abafadores e uniformes e equipamentos de proteção individual adequados para uma atuação eficaz e segura.