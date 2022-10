Indústria de MT é a que mais cresce no Brasil

Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o setor da indústria em Mato Grosso é o que mais cresceu no Brasil este ano. O Estado aprece com 23,2% e ocupa o primeiro lugar no ranking.

A porcentagem alcançada pelo estado é bem superior à segunda posição, que ficou com o estado da Bahia com 7,9%. Em seguida vem o Rio de Janeiro com 3,3 e Amazonas com 2,1%.

De acordo com a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), o crescimento é puxado pela produção alimentícia, como carnes de bovinos congelados, extração de soja, peles, couros e rações para animais.

Um bom desempenho também é observado no setor bebidas, de produtos de madeira e de produtos minerais não-metálicos e produção de combustíveis.

Por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, o governador Mauro Mendes (União Brasil), atribuiu essa conquista ao empenho do setor em conjunto com as ações do Governo do Estado.

“Meus amigos, a nossa produção industrial é a que mais cresce em todo o país. E isso se deve à força da nossa indústria, do nosso povo trabalhador, e do conjunto de esforços que o Governo de Mato Grosso vem fazendo desde que assumimos a gestão no início de 2019, quando colocamos as contas em dia, reduzimos despesas e construímos um Estado atrativo para investimentos”, diz trecho de publicação.