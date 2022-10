Inscrições abertas para seleção de professores em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis realiza Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais habilitados em áreas técnicas específicas para prestarem serviços educacionais nos cursos técnicos de nível médio, que serão ofertados via parceria entre a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis. Os profissionais vão atuar com carga horária semanal de dedicação no projeto “Profissionaliza Rondon”.

As inscrições para o PSS estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 19. O seletivo prevê vagas para professor de enfermagem, professor de segurança do trabalho, professor de engenharia civil, professor de arquitetura, professor de engenharia elétrica, professor de odontologia, professor de engenharia agrimensura, professor de agronomia e professor de suporte pedagógico.

A quantidade de vagas, cargas horárias, salários, formulários para inscrição e demais informações podem ser consultadas no Edital de Seleção 005/2022/Gestão de Pessoas disponível no Diário Oficial de Rondonópolis (Diorondon) de 10 de outubro de 2022 no site da Prefeitura de Rondonópolis www.rondonopolis.mt.gov.br no ícone Diário Oficial, ou pelo link http://www.rondonopolis.mt.gov.br/media/docs/edicoes/2022/October/78686de7-a23e-4478-b154-c77e06216fb9.pdf

O candidato deverá realizar sua inscrição presencialmente na sede da Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, Quadra 01, Lote 05, Setor Rodoviário (antigo Aeroporto de Rondonópolis), até o próximo dia 19, no horário das 8 às 11h e das 13 às 17h.

A análise dos currículos e experiências dos candidatos do processo de seleção será feita entre os dias 21 e 25 de outubro e a divulgação do resultado preliminar está prevista para ocorrer no dia 26. Após período de recursos, a previsão é de divulgação do resultado final no dia 31.