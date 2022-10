Inscrições para a 22ª Corrida “Homens do Mato” encerram no domingo (23)

As inscrições para a 22ª edição da Corrida “Homens do Mato”, da Polícia Militar de Mato Grosso, encerra no próximo domingo (23.10). A prova acontece nos dias 05 e 06 de novembro, nas categorias adulto e kids e as inscrições podem ser realizadas no site morro-mt.

Em 2022, a Corrida “Homens do Mato” pretende reunir cerca de dois mil participantes. Os valores das inscrições variam entre R$ 70 e R$ 80, além de dois quilos de alimentos não perecíveis.

A última edição da prova foi realizada em 2019 e neste ano retorna ao calendário de corridas de rua mato-grossense. Podem participar atletas amadores e profissionais de Mato Grosso e de outros Estados.

A novidade deste ano é a categoria kids, cuja prova será realizada na tarde do dia 05 de novembro, para crianças com idades entre quatro e 12 anos.

Os competidores da categoria adulto podem escolher entre os percursos de cinco ou 10 quilômetros. Em todos os trajetos, as largadas e chegadas são dentro do Quartel do Comando-Geral da PMMT, na avenida Historiador Rubens de Mendonça.