Inscrições para ‘Fórum Municipal 2022 de Cultura’ estão abertas em Rondonópolis

Estão abertas as inscrições para participar do Fórum Municipal de Cultura (FMC) 2022, que será realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e o Conselho Municipal de Políticas Culturais, no próximo domingo (9). O objetivo do Fórum, que teve o Edital no Diário Oficial do Município (DioRondon), é discutir políticas públicas para o desenvolvimento da cultura no município.

Aberto à comunidade artística e cultural, o Fórum pretende reunir representantes das artes visuais, plásticas, do artesanato, literatura, artes cênicas, música, audiovisual, dança, entre outros.

As inscrições para os interessados em participar é gratuita e pode ser feita até o dia 07 de setembro, por meio do seguinte link: https://docs.google.com/forms/…

Durante o Fórum, que ocorrerá no Centro Cultural José Sobrinho, das 8h às 17h, serão discutidas as metas para o Plano Municipal de Cultura e a eleição de novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Políticas Culturais para o próximo biênio (2022/24).