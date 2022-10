Ivete Sangalo é permanece internada em hospital após ser diagnosticada com infecção alimentar:

Ivete Sangalo está internada com infecção alimentar. A cantora fez uma live na tarde desta sexta-feira (30) em que conta que passou mal na noite anterior e precisou dar entrada em um hospital em Salvador, onde mora com a família. Ela disse que já está bem e que deve receber alta em breve.

A cantora explicou que comeu uma lambreta, fruto do mar comum na Bahia, e começou a passar mal logo em seguida. Ela disse que chegou a desmaiar e foi socorrida pelo marido, Daniel Cady, que a levou até o hospital.

“Realizei todo tipo de exame e, de fato, foi constatado que era infecção alimentar”, disse. A artista também assegurou que já está melhor. Ivete segue internada, mas a previsão de alta é para este sábado (1º).

“Estou ótima, amanhã eu estou liberada, graças a Deus, e tudo ocorrendo maravilhosamente”, afirmou. A cantora disse estar aliviada de receber alta ainda no sábado, pois não queria perder as eleições no domingo.

“A minha preocupação maior era: ‘Venha cá, vou ficar boa para domingo ir votar?'”, contou.