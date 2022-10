José Carlos do Pátio agradece militância e reforça papel de Rondonópolis no resultado do primeiro turno

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), convocou sua militância e a imprensa para um agradecimento público pelo resultado de seus apadrinhados políticos nestas eleições. Do guarda-chuva do gestor municipal, a primeira-dama Neuma de Morais e o atual presidente da Câmara de Vereadores, Roni Magnani, chegaram à suplência na Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado, respectivamente. Em Mato Groso, Neuma teve 44.931 votos e Roni 20.928.

Neuma foi a mais bem votada candidata a federal em Rondonópolis, com 29.614 votos. Roni também chegou longe, ainda que distante dos rostos mais conhecidos da política mato-grossense. De seus quase 21 mil votos, 14.685 foram somente em Rondonópolis, o segundo mais bem votado no município à AL.

“Neuma teve aqui o dobro de votos do segundo colocado. Foi a candidata a deputada mais votada de Rondonópolis e a mais votada do partido em Mato Grosso”, destacou na coletiva José Carlos do Pátio. Sobre Roni, disse: “Dos seis candidatos [concorrentes de Rondonópolis], sendo quatro deputados e um ex-candidato a prefeito, ele [Roni Magnani] foi o mais votado em quase todas as urnas, o segundo mais votado de Rondonópolis. Cumpriu o papel dele”.

Contra Neuma e Roni pesaram, ainda, a pouca quantidade de votos que demais candidatos do PSB obtiveram nestas eleições, não agregando ao chamado quociente eleitoral -método pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos em conjunto com o quociente partidário e a distribuição das sobras-.

Para o prefeito, o balanço final é o de grupo fortalecido. “O resultado é consequência, mas continuamos com uma posição bem colocada. Tudo o que acontecer em Rondonópolis tem que passar por esse grupo. O grupo tem peso, tem liderança. Isso está provado”, finalizou.