Jovem de 17 anos sai correndo nua pelas ruas para fugir de criminoso após carona

Uma jovem de 17 anos saiu correndo nua pelas ruas para escapar de uma tentativa de estupro. Ela conseguiu fugir do agressor, saiu do carro e foi em busca de ajuda. O caso aconteceu nesta madrugada, em Nova Mutum-MT.

Segundo o relato da vítima à polícia, ela estava em uma festa na casa de amigos. No local, também estava o agressor. Quando a vítima disse que iria para casa, ele, então, teria oferecido uma carona.

No trajeto, ainda segundo a vítima, o agressor mudou a rota, foi para um local afastado. Ele parou o carro, tirou a roupa da vítima e tentou cometer o estupro. A jovem e o agressor entraram em luta corporal e ela conseguiu fugir.

Nua, ela correu em busca de ajuda e chegou a tocar as campainhas das casas da região. O vigilante de uma empresa viu a jovem e a socorreu. Ela estava com ferimentos, possivelmente arranhões, pelo corpo.

O homem emprestou um casaco à jovem e acionou a polícia. Os policiais, então, foram até o local da festa em busca de informações do agressor. Depois, encontraram o rapaz com lesões no rosto e hematomas pelo corpo.

No carro, embaixo do banco, a polícia encontrou a bolsa da jovem.

O caso será investigado.