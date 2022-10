Jovem de 23 anos é assassinada na porta de casa em Primavera do Leste

Uma jovem identificada como Marciele Glória da Silva, 23 anos, foi assassinada na noite de domingo (2), na porta de casa, em Primavera do Leste (MT). Conforme informações, a vítima fazia parte de uma facção criminosa na cidade de Paranatinga (MT) e estava em Primavera para ‘tentar mudar de vida’.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, dois homens em uma motocicleta chegaram no local e mandaram um amigo da vítima sair de lá. Depois, atiraram na jovem que foi encontrada com marcas de 3 disparos.

A irmã da vítima relatou que Marciele era faccionada e estava morando há pouco tempo em Primavera.

A Polícia Militar (PM) informou que o esposo da vítima está preso e que ela tinha passagem criminal.

O caso é investigado pela Polícia Civil.