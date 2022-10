Jovem é executado com cerca de 10 tiros dentro de veículo

Um jovem identificado como Gabriel Viana Diniz, 25 anos, foi executado com cerca de 10 disparos de arma de fogo, no bairro Mário Raiter, na noite de quinta-feira (13), em Sorriso (MT). Ele estava dentro de um carro estacionado quando ocorreu o crime. Os disparos atingiram as costas, cabeça e nádegas da vítima.

Conforme informações, os criminosos se aproximaram em uma motocicleta e surpreenderam Gabriel no momento em que ele saia de casa.

O rapaz ainda conseguiu sair do veículo, mas acabou caindo no chão e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte do jovem.

A perícia encontrou ao menos 10 perfurações de tiro em Gabriel.

Os bandidos teriam usado uma pistola de calibre 380 para cometer o crime.

A Polícia Militar realizou rondas, mas os suspeitos não foram localizados.