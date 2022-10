Jovem é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores, nesta quarta-feira (12), no Bairro Jardim do Pioneiros, em Rondonópolis (MT). Uma adolescente de 16 anos que estava com o suspeito também foi conduzida até a Delegacia. A PM apreendeu dinheiro, entorpecentes e outros materiais.

Durante patrulhamento, a guarnição deparou com o suspeito segurando os braços da adolescente que gritava por socorro. Diante da situação, a PM fez a abordagem e encontrou porções de pasta base de cocaína prontas para o comércio e com a adolescente a Polícia encontrou maconha.

A menina disse que a droga era do suspeito e que ela era usada como ‘mula’ (pessoa usada por traficantes para transportar a droga).

Diante da situação, os dois foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.