Jovem morre no dia em que seria solto após provar inocência

Um rapaz de 22 anos morreu na madrugada de segunda-feira (10), em Tocantins, mesmo dia em que receberia o alvará de soltura após ficar preso durante um ano e provar sua inocência.

Briner César Bittencourt estava reclamando de dor durante dias e, segundo a família, não obteve atendimento médico. O jovem foi preso em outubro de 2021, após policiais entrarem na casa onde ele alugava um quarto por meio de uma denúncia anônima.

Foi achada nos fundos da residência uma estufa com maconha. Porém, Briner não tinha relação com as drogas, o que o próprio responsável pela estrutura afirmou, de acordo com a família da vítima.

“Ele não precisava ter sido detido. Era uma pessoa inocente e boa, não apresentava riscos à sociedade”, afirmou a irmã de Briner, Belyza Bittencourt, ao Balanço Geral.

O jovem teria se queixado de dores ao longo de dez dias e, no domingo (9), foi levado a uma unidade de saúde, onde morreu. Segundo a família, os parentes só foram avisados sobre a morte porque nem sabiam que ele havia estado doente.