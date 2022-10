Jovens são presas com cocaína e maconha no Jardim Ipanema

Duas jovens de 19 e 18 anos foram presas pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (20), no Bairro Jardim Ipanema, em Rondonópolis (MT).

Durante rondas e patrulhamento tático pelo bairro, a guarnição visualizou as duas mulheres que ao avistarem a equipe com a viatura empreenderam fuga para o interior do rio vermelho vivo e lançaram no solo um pote contendo uma quantidade de 72 porções de uma substância análoga a pasta base de cocaína e uma porção média de maconha.

Ao serem indagadas sobre a procedência dos entorpecentes, as suspeitas relataram que compraram a droga de um indivíduo conhecido por vulgo ‘bob marley’ pelo valor aproximado de R$ 1.250,00 para revenderem pelo valor de R$ 10,00 cada “pedra”.

Durante checagem, foi constatado que as duas jovens possuem passagens por crimes de tráfico quando ainda eram menores de idade.

Diante da situação, a dupla foi presa e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.