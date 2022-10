Justiça condena padre a 48 anos de prisão por estupro de adolescentes

A Justiça de Mato Grosso condenou a 48 de prisão o padre Nelson Koch, preso desde 17 de fevereiro acusado de estupro contra menores de idade que frequentavam a paróquia onde ele atuava como líder religioso, em Sinop. As penas são pelos crimes de estupro e importunação sexual.

Koch foi preso pela primeira vez -e solto- em fevereiro e em março, preso novamente após novo pedido, foi encaminhado para a penitenciária de Ferrugem. A prisão se deu após a mãe de uma das três vítimas formalizar a denúncia junto à polícia. À época, a vítima dos abusos tinha 15 anos de idade.

Em seguida, outras duas vítimas apareceram, uma de 7 e outra de 13 anos. A Polícia Judiciária Civil deu início às investigações. Segundo os menores de idade, além de abusados, eles eram ameaçados pelo líder religioso, que se dizia uma pessoa “influente” na comunidade.

A Polícia Civil teve acesso a vídeos com as supostas cenas de abuso. Em pelo menos um deles, o líder religioso é flagrando levando um menor de idade para o banheiro.

O processo corre em segredo de Justiça e a sentença foi proferida no dia 23 de setembro. Ao ser preso, em conversa preliminar, o padre afirmou que todos os relacionamentos que manteve com os jovens foram com consentimento.

Após o caso vir à tona Nelson foi expulso da igreja. Um procedimento administrativo foi instaurado pela Comissão Especial de Apuração de Possíveis Crimes Sexuais Cometidos na Diocese e encaminhado para o Vaticano, mas o teor também não foi revelado.