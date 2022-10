Lâmpadas de LED podem ser trocadas de graça em cidades de Mato Grosso

Lâmpadas de LED estarão disponíveis para troca em sete cidades de Mato Grosso. Essa ação faz parte do Programa Nossa Energia, uma iniciativa realizada pela Energisa por meio do Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Cada unidade consumidora tem direito a fazer a troca de até quatro lâmpadas. Por isso, é necessário que o cliente leve um documento pessoal, a conta de energia e as lâmpadas antigas. “O objetivo do projeto é promover o consumo consciente e, de certa forma, auxiliar na economia da energia. As lâmpadas de LED reduzem entre 50% e 90% o consumo de energia se comparadas às incandescentes e fluorescente”, explica o analista de Eficiência Energética da Energisa em Mato Grosso, Alex Fabiano Souza Silva.

As cidades de Várzea Grande, Vale de São Domingos e Figueirópolis D’oeste foram contempladas na semana passada. O calendário das próximas semanas pode ser conferido abaixo. As trocas serão feitas das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30 nos dias indicados.