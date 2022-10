Lipoaspirações de Camila Loures viram polêmica pelo curto espaço de tempo entre elas

A influenciadora Camila Loures comemorou na última segunda-feira (3) nas redes sociais ter feito uma lipoaspiração para tirar o excesso de gordura na barriga e nas costas. “Fiz uma cirurgia que eu sempre quis muito”, disse no Instagram.

Na mesma hora, os fãs ou haters começaram a criticá-la, já que no começo deste ano ela já havia feito o mesmo procedimento nas pernas, na região das coxas.

Em um vídeo no canal que tem no YouTube, ela afirmou que não conseguiu fazer as duas cirurgias no mesmo dia pois, na primeira, aspirou o limite máximo de gordura que se pode tirar do corpo de uma só vez.

O cirurgião plástico Wendell Uguetto, da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e do Hospital Israelita Albert Einstein, explica que, de fato, há uma orientação da SBCP sobre a quantidade de gordura que pode ser retirada em um procedimento, seja único ou combinado.

“O limite é de 5% a 7% do peso corpóreo ideal do paciente. Então, vamos pegar [como exemplo] um paciente de 70 kg. Eu poderia tirar entre 3,5 litros a 4,2 litros de gordura. O risco é sangramento, já que a cada litro de gordura que tiramos sai um pouco de sangue também. Se passamos desse limite, criamos uma anemia.”

É possível fazer a lipoaspiração em mais de uma região no mesmo dia, desde que seja respeitado esse limite de gordura retirada. É importante ressaltar que o procedimento não é um tratamento para emagrecer e sim para fazer alguns reparos.

“Esse é um tratamento para uma paciente que já está magra. É um tratamento de gordura localizada, então uma paciente que fica entre 5% e 7% só na coxa, ela já não é uma candidata à lipoaspiração. Ela precisaria emagrecer antes para poder submeter a lipoaspiração”, explica o cirurgião plástico e membro titular da SBCP Osvaldo Saldanha Filho.

Qual deve ser o tempo de intervalo entre dois procedimentos?

Outra questão que intrigou os fãs foi o curto tempo de espaço entre o procedimento nas pernas e o da barriga e das costas. Os especialistas contam que a preocupação com o intervalo deve ser maior quando são operações na mesma região.

“Quando a cirurgia é na mesma área, pedimos de seis meses a um ano de intervalo. Idealmente, pedimos para esperar mais de um ano, porque tem processo de cicatrização. Se faz antes, a lipo não é tão efetiva, sangra mais e é mais traumática”, destaca Uguetto.

Já em regiões diferentes, a preocupação muda, como complemente o médico.

“Nesse caso o processo inflamatório local não existe e ela [Camila Loures] poderia depois de três meses, pensando num reequilíbrio hemodinâmico para o organismo, para que ele tenha um tempo de recuperação inicial, principalmente, do processo inflamatório.”

A perda de sangue durante a lipoaspiração também é motivo de preocupação no caso do intervalo de tempo entre dois procedimentos, conforme acrescenta Saldanha Filho.

“A lipoaspiração gera uma anemia no paciente e precisamos respeitar um tempo para que a medula óssea possa produzir os glóbulos vermelhos e hemoglobina. Então, nós temos de aguardar alguns meses realmente por questão de segurança.”

Tem limite de cirurgia que podem ser feitas no ano?

Os seguidores de Camila questionaram ainda a quantidade de cirurgias e os riscos que a influenciadora pode correr, apenas por estética.

Todavia, os dois médicos deixaram claro que não há um limite de procedimentos.

“Não tem como levar em consideração quantas cirurgias podem ser feitas em uma pessoa. Há pacientes muitas vezes que por trauma, acidente ou queimadura precisam ir para o centro cirúrgico a cada três dias. Não há o problema anestesia, nem de medicações”, salienta Uguetto.

A sugestão de Saldanha Filho é que seja usado o bom senso para evitar riscos desnecessários.

“Não devemos pensar em fazer várias cirurgias no ano. Claro que às vezes podemos fazer uma mamoplastia após algumas semanas de intervalo da lipoaspiração. Mas não é indicado fazer várias cirurgias durante o ano.”