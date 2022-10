Local de votação é alterado para 2º turno em Rondonópolis

A Justiça Eleitoral informa que os eleitores da Escola Municipal Albino Saldanha Dantas, que votaram em local provisório no 1º turno das Eleições 2022, irão votar, no 2º turno, no novo endereço da unidade escolar, que fica na Rua Kemel Abulassan, nº 1787, Vila Goulart, em Rondonópolis.

A mudança foi necessária em função do encerramento do contrato de locação do local onde funcionaram as seções no 1º turno e, consequentemente, a entrega do imóvel pela Prefeitura.

Portanto, no dia 30 de outubro, os eleitores que votaram no local provisório onde estava funcionando a escola, na Rua Floriano Peixoto nº 748, bairro Centro, terão que se deslocar ao prédio recém-inaugurado da Escola Municipal Albino Saldanha Dantas, na Rua Kemel Abulassan, nº 1787, Vila Goulart.

Todas as informações cadastrais, como os locais e as seções de votação, podem ser conferidas pelos eleitores no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e pelo aplicativo E-título, que pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.