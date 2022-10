Lula informa que não participará de debate com Bolsonaro na Record TV

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República, informou à Record TV na noite desta quarta-feira (19) que não participará do debate que a emissora realizaria no próximo domingo (23), a uma semana do segundo turno das eleições.

Com a decisão do candidato petista, a Record TV fará uma entrevista com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que havia confirmado sua presença no confronto de ideias entre as candidaturas que disputam o 2º turno.

A entrevista com Bolsonaro terá duração de 1 hora e acontece no próximo domingo, ao vivo, a partir das 21h30 (horário de Brasília), direto dos estúdios da emissora em São Paulo, com transmissão simultânea do R7, da Record News e também das multiplataformas do Grupo Record, além do Play Plus. A sabatina será conduzida pelo jornalista Eduardo Ribeiro.

Segundo um levantamento do Instituto Veritá divulgado no domingo (16), o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), lidera em intenções de voto para o segundo turno. Segundo os dados da pesquisa estimulada (em que são apresentados os nomes dos candidatos), Bolsonaro tem 51,2% dos votos válidos, contra 48,8% do também candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse cenário, 2,6% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou anular o voto. Já 2,3% não responderam.

Já na pesquisa espontânea, em que os eleitores não são informados sobre os candidatos, Bolsonaro também está à frente. O atual presidente aparece com 47,3% dos votos, enquanto Lula tem 44,9%. Os indecisos são 6,5% dos entrevistados, e 1,4% vai votar em branco ou nulo. No cenário em que se excluem os votos brancos e nulos, o presidente aparece com 51,2% dos votos válidos, e Lula, com 48,8%.