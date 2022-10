Maiara, da dupla de Maraisa, aparece com hematomas no pulso e preocupa fãs

Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção dos fãs ao aparecer com no pulso direito. Nas redes sociais, internautas questionaram o que teria acontecido com a sertaneja e, consequentemente, surgiram algumas suposições.

“Misericórdia, alguém sabe dizer o que aconteceu, que a Maiara está com o pulso roxo?”, postou uma seguidora. “Fiquei preocupada!!”, respondeu outra. “Deve ser por causa da academia… Quando eu vou, chego em casa cheia de roxo”, sugeriu mais uma. “Algemas do amor”, brincou outro.

Diante da preocupação dos fãs e mensagens na web, a assessoria de imprensa de Maiara explicou que as manchas roxas na pele da cantora surgiram depois que ela precisou tomar uma medicação na veia — reposição de soro e vitaminas — e que ela passa bem.