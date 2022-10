Maior programa de capacitação do varejo é lançado pelo Sistema Fecomércio-MT

Com a aproximação das principais datas comemorativas de fim de ano, como a Black Friday e Natal, o Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MT), promove o lançamento do ‘Prepara Varejo’, maior programa de capacitação para o comércio. Ao todo, serão ofertados mais de 15 mil vagas em mais de 140 cursos totalmente gratuitos em todo estado.

O lançamento oficial ocorrerá nos dias 19 e 20 de outubro, com a realização de palestras on-line com profissionais que são referências nacionais em vendas, gestão e desenvolvimento de negócios para o varejo, como Ciro Bottini, Rodrigo Barros, João Laurentino e Tande. Para participar, basta se inscrever pelo site da Fecomércio-MT.

O superintendente da federação, Igor Cunha, destaca a gratuidade do programa, onde serão ofertadas mais de 1,5 milhão de horas de capacitação em 124 municípios mato-grossenses. “As datas de fim de ano são consideradas as melhores para o comércio, por isso, levar esses treinamentos na maioria dos municípios do estado fomentará toda a cadeia produtiva, que é responsável pela maior arrecadação estadual e uma das maiores geradoras de emprego”.

Além disso, até o final deste ano, serão promovidos circuitos de palestras em cidades-polo do estado com a participação de palestrantes regionais para divulgar os cursos e soluções educacionais do Senac-MT, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), todos destinados ao atendimento das necessidades do comércio nas respectivas regiões do estado.

Os municípios contemplados com circuito de palestras são, além da capital, Sinop, Barra do Garças, Tangará da Serra e Rondonópolis, por meio de ações extensivas. Já os cursos de aperfeiçoamento serão de curta duração, com foco na capacitação do trabalhador do comércio, variando de 15 a 40 horas.

Para o presidente da Federação, José Wenceslau de Souza Júnior, a necessidade de se investir na capacitação profissional de pessoas fomenta a economia e contribui para maior geração de renda da população. “De forma totalmente gratuita, o programa vai capacitar aqueles que trabalham e desejam trabalhar no setor. Com isso, todos ganham: os trabalhadores do comércio, empresários e a economia do nosso estado, que se torna ainda mais promissora”, enfatizou.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.