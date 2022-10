Mais de 57 mil candidatos de MT farão as provas do Enem 2022

Em Mato Grosso, 57.728 estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que será realizado nos dias 13 e 20 de novembro.

O resultado da prova é utilizado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a seleção de vagas no ensino superior público e em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

No primeiro dia do exame, os candidatos testarão seus conhecimentos nas provas de linguagens. Serão 85 questões relacionadas à Linguagens, Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. A prova escrita deve ser feita no gênero dissertativo-argumentativo.

Os candidatos deverão tecer um raciocínio a respeito do tema que contenha introdução, desenvolvimento e conclusão apresentando uma proposta de resolução para a questão levantada pelo tema.

O diretor regional de Educação (DRE) do polo Cuiabá, ligado à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Fábio Bernardo da Silva, lembra que para, se dar bem na prova, é preciso bem mais que estudo.

“O candidato precisa saber fazer a prova, gerir bem o tempo e ter bastante foco. Por isso, conhecer como é o exame é essencial, além de estar bem informado sobre os temas atuais do Brasil e do Mundo”, destacou.

Para quem ainda não pegou nos livros para estudar, ele garante que ainda dá tempo. “Sempre dá tempo de organizar e otimizar o tempo para estudar o máximo possível para o exame”.

Uma das orientações do diretor da DRE Cuiabá é não estudar na base da “decoreba”. “Decorar fórmulas prontas e datas não é suficiente para aprender nenhum assunto em maior profundidade. Portanto, não vai funcionar na prova do Enem”.

Os simulados são a chave para saber exatamente o que vai encarar nas provas. A dica é sempre a mesma: busque provas anteriores na Internet e faça simulados.

Por fim, Fábio Bernardo diz que, tão importante quanto estudar, treinar e fazer simulados, é ler o edital para se inteirar sobre as regras e comportamentos nos dias de provas.

A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h. O início das avaliações está previsto para às 13h30. Outro detalhe importante é que, no primeiro dia de Enem, o término das provas será às 19h, e, no segundo, às 18h30.

COMO USAR A NOTA

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições federais de Ensino Superior por meio do Sisu e em instituições privadas pelo ProUni. Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. Também é possível pleitear financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).