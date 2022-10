Mais de 700 crianças recebem atividades lúdicas do Detran sobre educação para o trânsito

Mais de 700 crianças de escolas de Cuiabá e Várzea Grande participaram, ao longo da semana, de palestras e atividades interativas promovidas pela Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). As atividades fizeram parte da semana especial em comemoração ao Dia das Crianças, com objetivo de sensibilizar o público infanto-juvenil para os cuidados no trânsito.

Conforme a coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran, Gresiella Almeida, nas ações foram repassadas informações às crianças sobre condutas seguras no trânsito, cores das placas e sinalização, importância da travessia na faixa de pedestre e do uso dos dispositivos de segurança nos veículos, como a cadeirinha e assento de elevação, uso dos equipamentos de contenção de segurança para bicicleta, entre outras informações.

“Também sensibilizamos os professores para uma conduta segura no momento da chegada e saída da criança na escola. Agora nossa intenção é dialogar com os pais para fortalecer esse trabalho preventivo para um trânsito mais seguro”, observou.

A coordenadora pedagógica da creche municipal Santa Inês, no bairro Poção, Alcimare Brandão de Oliveira, falou sobre a ação educativa recebida na unidade escolar.

“A ação abordou de forma lúdica sobre as regras e normas que tanto pedestre como veículos devem seguir no trânsito. Agradecemos a equipe pela ação realizada com os alunos e por trazer essa sensibilização da importância da preservação da vida, com o respeito no trânsito”, falou.

O encerramento da “Semana Especial Criança Segura no Trânsito” foi nesta sexta-feira (14.10), no CMEI Joanita Campos, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande.