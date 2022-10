Mais de um milhão de brasileiros vão receber dinheiro extra do abono salarial nesta segunda-feira

Cerca de 1,1 milhão de trabalhadores brasileiros vão receber nesta segunda-feira (17), da Caixa Econômica Federal, um lote complementar do abono salarial PIS/Pasep. O crédito será feito diretamente na conta do trabalhador ou na Poupança Social Digital, aberta automaticamente em seu nome.

Segundo a instituição, o pagamento abrange benefícios que foram objeto de revisão de valor, que têm origem judicial ou que não foram retirados durante os calendários já encerrados dos exercícios de 2016 a 2020.

O abono é de, no máximo, um salário mínimo — R$ 1.212 — e dado de acordo com o número de meses trabalhados no período.

Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências.

As parcelas não creditadas em conta ficarão disponíveis para recebimento até o dia 29 de dezembro.

Para receber o benefício, o trabalhador precisa:

• Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

• Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários-mínimos durante

o ano-base;

• Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos

30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

• Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente

na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Onde consultar

Os trabalhadores podem acompanhar o pagamento do benefício pelos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador, além do Portal Cidadão e Atendimento Caixa ao Cidadão nos telefones 111 ou 0800 726 0207.

Dúvidas relacionadas ao processamento das informações sociais do trabalhador (Rais/eSocial), identificação, concessão, valor do benefício e calendário de pagamentos podem ser esclarecidas nos canais do Ministério do Trabalho e Previdência: Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, Portal www.gov.br e telefone 158.