Major Reiners assume o comando da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar/Força Tática

A troca de comando da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar/Força Tática aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), em Rondonópolis (MT). Durante a solenidade, o Tenente Coronel PM Gleber Candido Moreno passou o comando para o Major PM Ronaldo Reiners.

“Nós iremos dar sequencia ao trabalho que vem sendo feito pelo Tenente Coronel Candido, vamos fazer algumas mudanças, analisar todos os quadros que estão sendo implementados e se Deus quiser vamos fazer um bom trabalho” pontua o Major Reiners.

O Tenente Coronel Candido que esteve a frente da Força Tática durante 10 anos afirma que passa o comando com sentimento de dever cumprido.

“A gente tem 10 anos de comando a frente da Força Tática. Chegamos aqui em 2013 Capitão de Polícia, passamos pela função de Major, Tenente Coronel a frente da 14ª Companhia Independente Força Tática que foi uma evolução da companhia, uma evolução minha como pessoa, como profissional, e agora nós estamos passando o comando para o major Reiners. Continuamos a frente do comando do 5° Batalhão aqui do município e com certeza o Major vai dar seguimento nesse belíssimo trabalho que a companhia da Força Tática realiza em Rondonópolis e toda região sul. Passo o comando com sentimento de dever cumprido não é fácil permanecer 10 anos comandando uma tropa especializada, então a gente passa esse comando com essa missão cumprida e com todas as estruturas devidas dadas pelo governo do Estado, dadas pelo senhor comandante geral Coronel Mendes e pelo comandante do 4° Comando Regional Coronel Fernando” pontua o Tenente Coronel Candido.

O comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Côrrea Mendes, também esteve presente na solenidade e falou sobre a transferência de comando.

“Conseguimos fazer uma transferência do Major Reiners capacitado, tem vários cursos na área da Força Tática, terminou recente um curso de Rotam e tenho certeza que a região CR4 de Rondonópolis será muito bem contemplada com esse oficial. Tenho certeza também que dará continuidade aos trabalhos já executados aqui até porque a Força Tática contempla toda região sul e principalmente também atuando no patrulhamento Rural” finaliza o coronel Mendes.