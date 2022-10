Marido de candidata ao governo de Pernambuco morre após mal súbito

Fernando Lucena, 44 anos, marido de Raquel Lyra, 43, candidata do PSDB ao governo de Pernambuco, morreu na manhã deste domingo (2), em Caruaru. Ele estava em casa quando passou mal, foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, além de nota publicada pela família nas redes sociais de Raquel.

O velório de Fernando Lucena está marcado para as 13h, no cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru. O sepultamento está previsto para as 17h30 deste domingo (2).

Amigos e familiares lamentam a morte do marido Raquel Lyra, que apareceu em segundo lugar na pesquisa divulgada pelo Ipec no sábado (1). Priscilla Krause, candidata a vice-governadora, está ao lado da companheira de chapa, com outros membros da comitiva.

Raquel Lyra nasceu em Recife (PE), tem dois filhos, e é formada em Direito pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Foi delegada da Polícia Federal, deputada estadual, secretária da Criança e da Juventude, e prefeita do município de Caruaru por duas vezes. Em março, ela deixou a prefeitura para concorrer ao Governo de Pernambuco.