Mato-Grossense morre em acidente de carro em duna no Ceará

Danúbia Daiane Reis, 35 anos, moradora de Cáceres – MT, morreu no final da tarde desta segunda-feira (17) após um capotamento em uma duna na cidade de Camocim, no Ceará. Ela passava férias no local.

Segundo informações repassadas pela imprensa local, ela havia contratado um passeio com um adolescente de 15 anos que se passou por guia e dirigia o veículo. Em uma das rotas, ele acabou passando direto no morro e o carro capotando.

Danúbia, que estava com o marido e mais dois casais não resistiu aos ferimentos. Outras vítimas tiveram politraumatismo e foram socorridas.

Segundo a SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará), além do Corpo de Bombeiros, equipes da Perícia Forense e da Polícia Militar foram até o local do acidente. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Camocim.