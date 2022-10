Mato Grosso | Abate de bovinos registra queda em setembro

Após quatro meses de altas consecutivas, o volume total de bovinos abatidos em Mato Grosso registrou queda de 1,85% no mês de setembro, totalizando 453 mil cabeças. O recuo em relação a agosto é decorrente da retenção na oferta de fêmeas para a estação de monta.

Os números são trazidos pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) em seu boletim semanal, com base em dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT).

O levantamento revela que em setembro foram enviadas para as indústrias frigoríficas no estado 18,52% a menos de fêmeas para o abate, enquanto o volume de machos registrou alta de 7,94% em relação a agosto.

Região noroeste foi a que menos abateu animais

No que tange à distribuição do volume de abate nas macrorregiões de Mato Grosso, a noroeste registrou a menor quantidade de animais, segundo o Imea, com 34,26 mil cabeças. Além disso, a região teve o maior percentual de queda de 24,35% no comparativo de setembro com agosto.

“A região se destaca pelo predomínio do sistema de cria e, dessa forma, possui a maior parcela do rebanho de fêmeas”, explica o Imea em seu boletim semanal.

Já a região médio-norte se destacou em setembro com um avanço na variação mensal de 24,62% no volume de bovinos abatidos, devido à concentração de animais confinados ofertados, que totalizaram 56,83 mil cabeças.