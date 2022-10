Mato Grosso | Conab projeta produção de 89,5 milhões de toneladas na safra 2022/23

Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) projeta para Mato Grosso uma produção de 89,552 milhões de toneladas para a safra 2022/23. O volume equivale a 28,6% da produção estimada para o Brasil de 312,36 milhões de toneladas. Somente em milho 2ª safra as perspectivas apontam para 44,07 milhões e em soja 41,16 milhões de toneladas.

As informações fazem parte do 1° Levantamento da Safra de Grãos 2022/23, divulgado pela Conab nesta quinta-feira (6).

A produção projetada para a safra 2022/23 significa um aumento de 3,5% no comparativo com o ciclo 2022/21, quando 86,484 milhões de toneladas foram colhidas, segundo a Conab.

Em termos de área deve ocorrer um salto de 5,1%, de 19,235 milhões de hectares para 20,207 milhões.

Milho e soja seguem na frente, aponta Conab

Pelas projeções da Companhia para a safra 2022/23 de soja, Mato Grosso deve colher 41,146 milhões de toneladas. Leve retração no comparativo com as 41,490 milhões colhidas no ciclo passado. Contudo, em área é previsto aumento de 4,9%, de 11,108 milhões de hectares para 11,652 milhões.

“O índice pluviométrico ocorrido em setembro tornou possível semeaduras pontuais em áreas sem o suporte de sistema de irrigação. A regularidade das chuvas, aguardadas para outubro, deve intensificar o plantio”, diz a Conab.

No que tange ao milho 2ª safra, também é projetado recorde de produção pela Companhia. São estimadas 44,079 milhões de toneladas, 7,2% acima das 41,103 milhões apontadas por ela para o estado na safra 2021/22. Em relação a área a Conab aponta 6,893 milhões de hectares, crescimento de 6,3%.

Algodão deve ter alta de 2,5% na área

Para o algodão a perspectiva na safra 2022/23, apontada pela Companhia, é um crescimento de 2,5% na área, que deve atingir 1,168 milhão de hectares. Em produção 5,072 milhões de toneladas são estimadas, 17,8% a mais que no ciclo passado.

Do volume previsto em algodão 2,079 milhões de toneladas são algodão em pluma e 2,993 milhões de toneladas em caroço de algodão.