Mato Grosso participa da maior feira internacional de turismo da América Latina

Durante quatro dias, Mato Grosso marcou presença na 26ª Feira Internacional de Turismo da América Latina, que recebeu mais de 100 mil visitantes, no La Rural, em Buenos Aires, Argentina, entre os dias 1º e 04 de outubro. O evento reuniu 40 países expositores e 25 mil profissionais do setor turístico, entre operadores, membros de redes hoteleiras e agentes de viagem.

A oportunidade de participar da maior feira internacional da América Latina, cujo objetivo de ampliar as parcerias comerciais, solidificar o turismo mato-grossense e apresentar seus destinos no mercado argentino, é resultado da parceria entre a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur), com a Embratur. Mato Grosso foi um dos 27 estados brasileiros selecionados para ser um dos coexpositores do “Estande Brazil”.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), César Miranda, destaca que a FIT América Latina é uma oportunidade de firmar e incentivar novas parcerias para o turismo mato-grossense.

“Levar Mato Grosso para uma feira internacional de turismo potencializa o setor no mercado latino. Assim, é possível colocar nossas potencialidades turísticas em evidência, trocar experiências, mostrar o que temos a oferecer e atrair um novo público para o nosso mercado turístico”, ressaltou.

Para o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, esta foi uma oportunidade para apresentar os destinos turísticos de Mato Grosso ao público internacional. “Temos destinos únicos e esta é uma oportunidade para firmar parcerias com profissionais do turismo internacional e ampliar nosso mercado para além das fronteiras brasileiras”.

A posição geográfica do Brasil contribui para que a Argentina seja um mercado promissor de emissores de turistas para o turismo brasileiro. A coordenadora de promoção do turismo de Mato Grosso da Seatur-MT, Simone de Lara, esteve na FIT e relata que a exposição de Mato Grosso foi satisfatória e abriu um leque de novas oportunidades de negócios para o setor.

“Tivemos uma boa procura do destino Mato Grosso, fizemos bons contatos e estamos satisfeitos com o evento, principalmente porque esta é uma das estratégias de retomada do turismo nos pós pandemia. Divulgamos materiais promocionais do estado, como folders com dicas de atividades e destinos turísticos. Profissionais da América Latina poderão incluir Mato Grosso como opção de destino aos seus clientes. Esta é uma das estratégias para atrair o público argentino para visitar Mato Grosso, já que o país vizinho é principal emissor de turistas para o Brasil”, explica.