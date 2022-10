Mato Grosso se prepara para se tornar palco da maior experiência do viver da América Latina

Mato Grosso se prepara para receber a maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina. Projetada para ser realizada no ano que vem em Cuiabá, a franquia da Casacor retoma as atividades no estado repleta de novidades; agora ela está sob nova direção – da arquiteta Giovanna Trojan e dos jornalistas Luiz Hugo Queiroz e Fernando Baracat.

“Começamos este diálogo ainda em 2021, quando o trio demonstrou o interesse de assumir a Casacor no estado. Eram tempos pandêmicos ainda. Mas já projetávamos a retomada da mostra. Afinal, já são duas décadas apresentando o que está na vanguarda da arquitetura em termos de profissionais e materiais em Mato Grosso. Para essa retomada, analisamos criteriosamente e entendemos que esse time está preparado para produzir um evento do mais alto nível”, assegura Graziela de Carolli, gerente de franquias da Casacor.

Jornalista e colunista social, Fernando Baracat, possui mais de 30 anos de experiência na realização de grandes eventos no estado, tendo participado da primeira mostra da CASACOR Mato Grosso, nos idos de 2000. Ao passo que o jornalista Luiz Hugo Queiroz é reconhecido pelo mercado da arquitetura local, tendo em vista que foi fundador e diretor da revista Casa Nova durante cinco anos – principal publicação especializada do segmento no estado.

Enquanto Baracat assume a diretoria comercial e Queiroz a diretoria administrativa e de marketing, a arquiteta Giovanna Trojan responde pela diretora técnica da mostra. “O papel técnico é fundamental, visto que Casacor é vanguarda. É nela que os arquitetos podem mostrar todo o seu talento. E nós enxergamos, desde o início, esse entrosamento e complementaridade entre os três, que já eram amigos e, agora, se tornaram sócios e franqueados. São profissionais reconhecidos nas suas áreas de atuação que, certamente, produzirão um bom resultado”, pontua Graziela.

Projetada para ser realizada no segundo semestre de 2023, a mostra será promovida na Capital em local ainda não definido, segundo os organizadores. A ideia é de que o lançamento oficial e a apresentação do espaço que receberá o evento do ano que vem sejam promovidos ainda neste ano.

Sobre a Casacor

Empresa do Grupo Abril, a Casacor é reconhecida como a maior experiência do viver das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas em 18 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais três internacionais (Bolívia, Paraguai e Peru).