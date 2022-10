Mauro lança comitê pró Bolsonaro na capital do Estado

O governador reeleito por Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), subiu de vez o tom em apoio ao projeto de reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Na capital do Estado, Cuiabá, o chefe do Executivo estadual lançou oficialmente um comitê pró Bolsonaro e entoou um discurso contra a possibilidade de “guinada à esquerda”.

No raciocínio de Mauro, uma vitória de Lula (PT) no segundo turno e a consequente “guinada” seria desastrosa e prejudicial à economia. “Na América Latina, temos muitos exemplos de países que deram forte guinada à esquerda e as consequências estão aí. Olha o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Argentina. São dois claros exemplos”, afirmou.

Mauro estendeu, ainda, o exemplo até a Bolívia. O comitê pro Bolsonaro foi lançado nesta quinta-feira (13), na sede do União Brasil.