Mesmo com mais de 124 mil votos, Rosa Neide ficou de fora

A deputada federal e candidata à reeleição, Rosa Neide (PT), foi a recordista de votos em Mato Grosso: mais 124 mil. Mesmo assim, por conta do quociente eleitoral, não conseguiu se reeleger em 2022.

A título de comparação, o segundo mais bem votado à Câmara em Mato Grosso não chegou a 100 mil votos. A explicação para o caso de Rosa Neide nas regras do sistema que elege os deputados, no qual é central o peso da quantidade de votos recebidos pelo partido ou federação. É também esse sistema que explica o poder dos chamados puxadores de voto.

Se elegeram para a Câmara Federal Abílio, José Medeiros, Amália Barros e Coronel Fernanda pelo PL, Fábio Garcia e Coronel Assis pelo União Brasil e dois Juarez Costa e Emanuelzinho pelo MDB.

Nas redes sociais, Rosa Neide agradeceu os votos e destacou os números de 2022.

O quociente eleitoral é a soma de votos válidos (nominais e para a legenda) dividida pelo número de cadeiras em disputa (total de deputados federais em cada estado). Os partidos que atingirem esse quociente eleitoral terão direito às vagas. Divide-se o número de votos que cada partido recebeu pelo quociente eleitoral. Por exemplo: se o quociente eleitoral de um cargo é 10 mil, um partido que recebeu 20 mil votos terá direito a duas cadeiras.

As vagas remanescentes e não distribuídas entre os partidos ou as federações — já que frações do cálculo do quociente partidário são desprezadas — são distribuídas da seguinte forma: divide-se o número de votos atribuídos a cada partido ou federação pelo número de lugares por eles obtidos (por meio do quociente partidário) mais um. Aquele que atingir a maior média obtém mais uma vaga na Casa Legislativa.

Só na etapa seguinte é que são levados em conta os nomes mais votados dentro de cada partido ou federação. Depois desses passos, verifica-se quais são os candidatos mais votados dentro de cada partido isolado ou federação para definir os nomes eleitos.

É esse sistema também que explica o fenômeno dos chamados puxadores de voto.