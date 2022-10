Mesmo perdendo pênalti, Flamengo massacra Bragantino por 4 a 1

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (1), o Flamengo venceu o RB Bragantino por 4 a 1, no Maracanã. Gabi e Pedro, três vezes, marcaram para o Fla, enquanto Helinho descontou para o Massa Bruta.

Com o resultado, o Rubro-negro foi aos 48 pontos e chegou ao quarto lugar, aguardando o resultado do Corinthians. Já o Braga manteve seus 35 e é o décimo quarto.

Expulsão relâmpago

O jogo teve um começo frenético, com o RB Bragantino ficando com 10 logo aos três minutos da etapa inicial, quando Luan Cândido recebeu o cartão vermelho por cometer pênalti em Gabi, que desperdiçou a cobrança. No entanto, minutos depois, o camisa 9 do Flamengo abriu o placar, após passe de Arrascaeta. O Fla partiu para cima para definir já no primeiro tempo, mas parou em Cleiton.

O segundo tempo também começou com tudo. Logo no primeiro minuto, Vidal empurrou Eric Ramires dentro da área, cometendo pênalti. Helinho foi para a cobrança e empatou. Dorival apostou em Cebolinha e o resultado veio. O ponta cruzou rasteiro e Pedro desempatou, aos 20. O camisa 21 se empolgou e de cara já fez mais dois aos 24 e aos 25, aumentando para 4 a 1. Ao deixar o jogo, ele foi ovacionado, ao som de “ão, ão, ão, Pedro é seleção”.

Próximos jogos

Na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo irá encarar o Internacional, no Maracanã, na quarta-feira (5), enquanto o RB Bragantino enfrenta o Cuiabá, em casa, no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 4 x 1 RB Bragantino

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (1), às 19h

Árbitro: Anderson Daronco (RS – FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS – FIFA) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Gols: Gabi, aos 12’/1T e Pedro, aos 20’/2T, aos 24’/2T e aos 25’/2T (Flamengo); Helinho, aos 2’/2T (RB Bragantino)

FLAMENGO: Santos, Rodinei (Varela), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Everton Cebolinha), Vidal, Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta (Victor Hugo); Pedro (Marinho) e Gabi. Técnico: Dorival Junior

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Praxedes), Lucas Evangelista e Hyoran (Andrés Hurtado) (Eric Ramires); Artur, Helinho (Sorriso) e Carlos Eduardo (Jadsom). Técnico: Maurício Barbieri