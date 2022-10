México investiga se 57 jovens foram intoxicados por cocaína em escola

Cerca de 100 adolescentes foram intoxicados e pelo menos 57 deles, com idades entre 13 e 15 anos, foram parar no hospital com dores de estômago e convulsões, na última sexta-feira, em Chiapas, no México. As autoridades locais investigam se os jovens ingeriram cocaína na água que beberam.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de adolescentes nos corredores de uma unidade de saúde. Alguns eram carregados no colo pois estavam inconscientes.

O caso a princípio era tratado como intoxicação alimentar, mas parentes de algumas vítimas fizeram exames em um laboratório particular e os resultados mostraram cocaína no sangue das vítimas.

A Promotoria de Chiapas, no entanto, alega que não há vestígios de drogas nos testes toxicológicos. O órgão informou que foram aplicados 35 testes toxicológicos, que deram negativo para cocaína, opiáceos, cannabis, metanfetaminas e anfetaminas.

Os adolescentes são estudantes da escola secundária Juana de Asbaje. Quatro deles permanecem internados após sofrerem danos neurológicos, informou o Instituto Mexicano de Previdência Social (IMSS).

Uma investigação foi aberta para identificar as causas e os responsáveis pela intoxicação dos adolescentes.