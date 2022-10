Ministério da Saúde disse em agosto que auditoria nos repasses da Santa Casa é de responsabilidade do próprio Município

A reportagem do portal AGORAMT teve acesso a um Ofício encaminhado pelo Ministério da Saúde à Prefeitura de Rondonópolis, endereçado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O documento, do dia 31 de agosto, respondeu a um pedido da SMS para que fosse realizada pelo órgão federal uma auditoria no Convênio firmado entre o Município e a Santa Casa de Misericórdia. Desde a referida data, era de conhecimento da Pasta Municipal a manifestação do órgão federal.

A SMS seguiu insistindo na tese de auditoria nas contas por parte do Ministério da Saúde. O documento obtido destaca, porém, que uma vez gestora do contrato, a competência de fiscalização dos repasses é do próprio Município. Lembra, ainda, que tal auditoria já ocorrera por parte da SMS, ainda em junho de 2022.

No dia 14 de setembro, houve uma “guerra de narrativas” estabelecida entre a SMS e o hospital filantrópico quanto ao repasse de recursos federais não realizados desde meados de 2020, ápice da pandemia. Os valores são oriundos de serviços prestados no combate à Covid-19, custeados sem a devolutiva do Município, a recebedora das verbas federal e estadual, conforme denunciou à época a direção da Santa Casa.

A direção do hospital filantrópico apresentou documentos que “comprovam os descontos indevidos feitos pela prefeitura de Rondonópolis, que somam R$ 12.383.400,00 (doze milhões, trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais)”. Os chamados descontos se deram no montante repassado periodicamente pela Prefeitura, verbas federal, estadual e municipal, à Santa Casa, entre 2020 e 2022. “Tal montante, é referente a recursos emergenciais destinados pelo Governo Federal para o atendimento aos pacientes durante a pandemia do Covid-19, já repassados à Prefeitura de Rondonópolis desde junho de 2021 e, desde então, retidos indevidamente”, segue a nota. Abaixo, a tabela apresentada pelo hospital.

A própria Santa Casa formalizou a questão junto ao Ministério da Saúde. No dia 18 de agosto, houve a resposta do órgão federal. Em um dos trechos mais importantes, o documento destaca a falta de alimentação de dados, desde 2018, na plataforma Datasus/CIHA, do governo federal, que contabiliza a prestação de serviços cruzando dados tanto da entidade de Saúde quanto da SMS. “Constata-se a falta de alimentação dos dados de prestação de serviços em internação hospitalar e atendimento ambulatorial no Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial – CIHA, referente as competências de 2018 (12), 2020 (08) e 2021 (01 a 07), impossibilitando apurar o percentual de internação SUS para os períodos de 08/2018 a 07/2019 e de 08/2020 a 07/2021”, diz.

O parecer exige “Providenciar o processamento das competências de 2018 (12), 2020 (08) e 2021 (01 a 07), referente ao Sistema de Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial – CIHA, em virtude da ausência de registros na base de dados disponibilizadas pelo DATASUS/MS”.

Em seguida, ainda no Ofício do Ministério da Saúde, uma observação: “Para os meses ‘sem movimento’, será observado o disposto no art. 9º da Portaria GM/MS nº 1171 de 19/05/2011, o qual estabelece que: Caso não haja atendimento ambulatorial ou internação em determinada competência, o estabelecimento de saúde deverá encaminhar a remessa indicando a situação (SEM MOVIMENTO), assim como os gestores Municipais ou Estaduais de Saúde deverão enviar a referida remessa normalmente ao DATASUS/MS”.

Após a manifestação do órgão federal, a Santa Casa de Rondonópolis emitiu um novo Ofício, desta vez à SMS, no dia 2 de setembro, solicitando a atualização dos dados exigidos pelo Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde (Cebas), do órgão federal.

DUPLICIDADE

À época das manifestações, a SMS também se pronunciou. Ainda no dia 14, em resposta às denúncias da Santa Casa, a secretária municipal de Saúde de Rondonópolis, Izalba Albuquerque, enviou à imprensa um vídeo. “Se o Ministério da Saúde mandar pagar, eu pago”, disse.

À reportagem, ela listou e rebateu as pontuações feitas pela representação da Santa Casa, chamou a direção de “desentendida” e acusou de pressão em um momento político. “Mais uma vez ou as pessoas não entendem o que a gente fala e escreve, ou não querem entender. Ou ficam usando situações técnicas em momentos políticos. E eu fico me perguntado o porquê”, disse.

No vídeo, Izalba rebate a tese de dívida da Prefeitura com o hospital no caso dos descontos. “Todos os descontos que a SMS fez relacionados aos recursos da Santa Casa foram feitos através de uma comissão de avaliação composta por membros do Estado, da SMS, do Conselho Municipal de Saúde e da própria Santa Casa. Fiz questão de ler todas as atas e em nenhum momento tem questionamentos da Santa Casa sobre esses descontos. Isso me deixa perplexa”, afirma. Conforme a secretária, os depósitos integrais eram feitos na conta do hospital referentes às diárias de UTI Covid “e depois a santa Casa faturava novamente essas diárias”. Diante disso, “era feito o desconto para que não recebessem duplicidade”.

MPF

Nesta semana, em nova manifestação, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rondonópolis disse que “para finalizar o impasse criado de forma isenta, transparente e definitiva, vai aguardar decisão do Ministério Público Federal (MPF), que apura o caso, ao mesmo tempo em que busca a realização de uma auditoria externa para avaliar a situação”.

O texto, publicado no último dia 3, volta a mencionar a tese de duplicidade. “Em função da emergência da pandemia, as diárias de UTI Covid eram pagas adiantadas com valor de R$ 1.600 por diária de leito, mesmo que esses não estivessem ocupados. O repasse do pagamento das diárias era feito imediatamente à Santa Casa, assim que disponibilizados ao Fundo Municipal de Saúde, independentemente de estarem ou não sendo usados, conforme orientação do Ministério da Saúde. (…) Posteriormente, conforme explica a Santa Casa apresentava o faturamento das diárias dos leitos de UTI Covid ocupados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e isso gerava uma nova cobrança de diárias que haviam sido pagas adiantadas. O entendimento da Comissão de Acompanhamento do Convênio de Contratualização dos Hospitais Filantrópicos, que conta com a participação de membros da própria Santa Casa, era de que as diárias estavam sendo cobradas duas vezes. Ou seja, caso fossem pagas, a Santa Casa receberia o valor duplicado”.