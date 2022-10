Moraes barra inquéritos contra institutos de pesquisa

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, barrou a instauração de inquéritos pela Polícia Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra institutos responsáveis pela realização de pesquisas eleitorais que apontaram números bem diferentes dos obtidos por candidatos no primeiro turno destas eleições, principalmente o candidato à reeleição à presidência, Jair Bolsonaro (PL).

Moraes alegou “incompetência absoluta” dos órgãos para uma apuração do tipo no período eleitoral. Determinou, ainda, que a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral investiguem “eventual prática de abuso de poder político, consubstanciado no desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade”. As investigações contra institutos de pesquisa fazem parte de uma ofensiva de aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) desencadeada após o primeiro turno.

Tanto do Cade quando da PF, aliados do governo Bolsonaro encampam a instauração de inquéritos e acusam os institutos de pesquisas de terem atuado para manipular as eleições presidenciais. No caso da PF, apuração foi solicitada pelo ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres.

Alexandre de Moraes afirmou no ofício que o Ministério da Justiça e a presidência do Cade usurpam competências da Justiça Eleitoral.

CPI

No Congresso, aliados de Bolsonaro seguem unidos em prol da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra os institutos de pesquisa. Representantes de institutos de pesquisa e da Justiça Eleitoral e cientistas políticos podem ser convocados a participar de audiência pública na Comissão de Transparência do Senado para explicar as divergências entre os levantamentos de intenção de voto e os resultados das urnas no primeiro turno das eleições. O requerimento é do senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado.

O senador pede a presença de 15 pessoas e entidades, inclusive o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. O requerimento também cita o nome da CEO do Ipec (ex-Ibope), Marcia Cavallari; do diretor do Datafolha, Mauro Paulino; e do diretor da Quaest, Felipe Nunes.

“É preciso discutir seriamente esse tema, saber se tudo não passa de erros graves de metodologia ou se existe algo pior, como a intenção deliberada dos institutos e/ou de seus contratantes de manipular a opinião dos eleitores”, defende o senador na justificativa do requerimento. A reunião que vai votar o pedido está marcada para as 14h30.

Se aprovada, essa audiência deve acontecer antes da instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Institutos de Pesquisa, que, embora tenha conseguido assinaturas suficientes para ser lida no plenário da Casa, ainda está sob análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).