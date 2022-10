Motociclista atinge mulher, tenta fugir e acaba localizado pela PM no Lúcia Maggi

Um atropelamento foi registrado na noite deste sábado (08), no bairro Lúcia Maggi, em Rondonópolis. Uma mulher de 51 anos caminhava, saindo do bairro, quando acabou atingida por uma motocicleta.

Com a força da batida, a mulher e o motociclista vieram ao chão. Populares se aglomeraram, assim como os parentes da vitima atropelada. Conforme o repassado, após conversar com os familiares o rapaz na motocicleta se evadiu do local.

A polícia militar foi acionada e localizou o homem a cerca de duas quadras do local do acidente. Os policiais, então, deram a ordem para que ele voltasse empurrando a moto de volta ao local do fato.

A Polícia Judiciária Civil foi acionada. O caso será investigado.