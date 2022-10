Motociclista cai após atropelar rato e menina de 3 meses que estava com a mãe na garupa fica ferida

Uma menina de apenas 3 meses ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto, no bairro Jardim Liberdade, na noite deste domingo (23), em Rondonópolis (MT). Conforme informações o motociclista atropelou um rato e acabou caindo.

Na moto estava o pai, mãe e a neném. Testemunhas disseram que o condutor da moto se assustou ao ver um cachorro correndo atrás de uma rato na rua. O motociclista atropelou o rato e a acabou caindo do veículo junto com a família.

A equipe do SAMU foi acionada e fez os primeiros atendimentos no local. A mãe e o pai foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A neném bateu a cabeça no chão e foi encaminhada para o PA Infantil em estado consciente.