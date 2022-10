Motociclista fica ferido ao ser atingido por carro na rotatória

Mais um motociclista acabou ferido vítima de acidente de trânsito em Rondonópolis-MT. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12) no bairro Cidade Salmen.

Segundo informações, o motociclista havia acessado a rotatória quando foi atingido pelo condutor do carro que seguia pela avenida Presidente Medice.

O motorista do carro afirmou que não viu de onde veio o motociclista. Ele ficou no local e aguardou a chegada do Samu.

A vítima de 35 anos foi conduzida a UPA com suspeita de fratura no pé.