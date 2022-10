Motociclista morre após colidir violentamente contra árvore

Um motociclista de 29 morreu após colidir violentamente contra uma árvore no início da noite deste sábado (08), na avenida Rio Branco, altura do bairro Mathias Neves, em Rondonópolis. A vítima chegou a ser socorrida pela equipe médica do Samu, mas veio a óbito já no Hospital Regional.

Segundo as informações, o rapaz seguia no sentido centro bairro quando perdeu o controle da motocicleta. Ainda no local do acidente, conforme o repassado, a vítima precisou ser reanimada por meio de massagem cardíaca.

Ele foi conduzido em estado gravíssimo à unidade hospitalar e não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.