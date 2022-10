Motociclista sofre fraturas após não respeitar sinalização e causar acidente

Uma motociclista teve vários ferimentos e fraturas no fêmur e também no cotovelo após causar um acidente envolvendo uma picape, na tarde deste domingo (02), no bairro João Antônio Fagundes II, em Rondonópolis-MT.

O motorista que conduzia um Fiat Strada seguia na preferencial na avenida/A e no cruzamento com avenida/E, a motociclista não respeitou a sinalização e causou o acidente.

A mulher da motocicleta sofreu vários ferimentos, após a colisão, um homem que estava nas imediações do acidente e tem curso qualificado em técnico de enfermagem, prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os socorristas chegarem, foi constatado fratura de fêmur e também de cotovelo, a motociclista foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional.

O motorista da Strada não se feriu e permaneceu no local.