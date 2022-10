Motorista de aplicativo é assassinado com vários tiros na cabeça

Matheus Tinfel de Castilho, 36 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (3) no bairro Buritis, em Primavera do Leste-MT. A vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi morta na garagem de casa. Os autores dos disparos não foram identificados, mas a Polícia Civil acredita que Matheus tenha relação com tráfico de drogas, já na residência foram encontrados tabletes de droga.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem da TV Primavera, Matheus tinha encerrado a jornada de trabalho, quando chegou em casa e foi surpreendido, antes mesmo de fechar o portão, por três homens que desceram de um carro e foram ao encontro dele e o mataram com vários tiros na cabeça.

No local, a perícia encontrou dois tipos de munições e polícia acredita que tenha havido uma conversa entre eles antes da execução. “Aparentemente houve uma conversa inicial [vítima e suspeitos]. Pelo que a perícia colheu aqui, já identificamos calibre 12 e 380”, relatou delegado Alan Vitor.

À Polícia, a mulher da vítima revelou que o marido não a deixava e nem o filho entrarem em um cômodo da casa. No lugar, foram encontrados seis tabletes de droga. A polícia acredita que Matheus tivesse envolvimento com tráfico de drogas, o que pode ter motivo o crime.

