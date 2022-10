Motorista é parado por infração de trânsito e termina preso com 20 quilos de pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (5) cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína, que estavam escondidos em um tanque de combustíveis de um carro. A apreensão aconteceu na no quilômetro 196 da BR-364, nas proximidades de Pedra Preta-MT. O motorista foi abordado pela PRF após cometer uma infração de trânsito e acabou preso por tráfico de drogas.

De acordo com o PRF Hugo Sena, a equipe policial estava em atendimento a um acidente na rodovia, quando o motorista fez uma ultrapassagem indevida. “Ele começou a demonstrar muito nervosismo e quando questionado se havia alguma passagem [pela polícia], ele disse que que possuía por roubo. Com isso, foi feita uma busca minuciosa no veículo e encontrado no tanque aproximadamente 20 quilos de pasta base de cocaína”, relata o policial.

À Polícia, o motorista disse que pegou a droga em Cuiabá e que a levaria para São Paulo.