Motorista é preso com documentação falsa transportando carga de soja avaliada em mais de R$ 100 mil

Um motorista de 57 anos, foi preso na noite desta terça-feira (18), com documentação e placa irregular, transportando cerca de 51 toneladas de soja. A prisão aconteceu nas imediações da Cabeceira do Almoço, em Rondonópolis-MT.

A Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização de rotina no posto e guarnições faziam rondas nas imediações, quando a carreta foi avistada no trevo da cabeceira do almoço.

No momento da vistoria foi localizado dentro do veículo, documentação e uma placa falsificada, o motorista então, confessou que a carga avaliada em R$ 140 mil foi pega em Sorriso e teria seu destino original em Cuiabá, porém, em Rondonópolis uma outra pessoa iria desviar a carga.

Ainda com informações do motorista, ele receberia cerca de R$ 3 mil para realizar o transporte.

Diante das circunstâncias, a transportadora da carga foi informada sobre a situação e o motorista preso e encaminhado para delegacia de Polícia Civil.