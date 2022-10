Motorista fica preso em carro de passeio após batida com carreta

O motorista de um carro de passeio teve que ser desencarcerado após se envolver em um acidente com uma carreta na manhã deste domingo (16) na saída de Guarantã do Norte para Matupá. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal do município.

Segundo informações repassadas por testemunhas, o condutor do ônix teria atravessado a pista na frente da carreta.

Foi realizada a abertura de acesso a vítima com o desencarcerador , por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima estava confusa, desorientada, com cortes e escoriações pelo corpo.

O condutor da carreta passa bem e não sofreu nenhum ferimento. A PRF foi acionada para demais providências.