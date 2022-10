Motorista freia para não atropelar cachorros e provoca batida com motociclista na BR-364

Um motociclista ficou ferido após bater na traseira de um carro na BR-364, sentido a cidade de Pedra Preta (MT), no início da noite deste sábado (22).

Conforme informações colhidas no local do acidente, o motorista do carro e o motociclista seguiam sentido a cidade de Pedra Preta, quando dois cachorros apareceram na pista. O motorista do veículo reduziu a velocidade, momento em que o condutor da moto que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do carro.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado para o outro lado da pista.

A equipe do SAMU foi acionada e o condutor da moto foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações pelo corpo.

O motorista do carro ficou no local e prestou assistência.