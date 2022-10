Motorista invade pista preferencial e é atingida por caminhão na rua 15 de Novembro

Uma motorista, 45 anos, ficou ferida após ser atingido por um caminhão no cruzamento entre a avenida Rui Barbosa com a rua 15 de Novembro, no Centro de Rondonópolis-MT. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã, momento que chovia muito na cidade. A mulher a foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações apuradas no local, a mulher trafegava com um HB 20 pela rua Rui Barbosa, quando não respeitou as placas de sinalização, invadiu a pista preferencial e foi atingida por um caminhão tanque. Com o impacto na colisão, o carro chegou a ser arrastado metros de distância.

Uma equipe socorrista do Samu foi acionada e atendeu a mulher. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) com algumas escoriações pelo corpo.

Chovia muito no momento do acidente e do socorro a motorista.

Cruzamento perigoso

O local é perigoso e já foi palco de outro acidentes. Confira abaixo alguns registros feitos pelo AGORA MT no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua 15 de Novembro:

