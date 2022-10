Motorista se distrai ao ver acidente, bate em carretinha de moto e em árvore

Um motorista de 51 anos ficou ferido após bater o carro Celta em uma carretinha que estava sendo transportada por uma moto e em uma árvore na tarde deste domingo (23), no bairro Monte Líbano, em Rondonópolis (MT). O motorista disse que ficou distraído ao ver um acidente que havia acontecido na rua Rio Branco.

Conforme informações, o motorista do carro seguia pela Rio Branco, se distraiu vendo um acidente, bateu na carretinha de uma moto e em seguida em uma árvore. O motociclista disse que quando percebeu que o carro ia bater na carretinha, pulou da moto.

A equipe do SAMU socorreu o motorista do carro que teve ferimentos no rosto. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento.

Já o motociclista teve ferimentos na mão e não precisou ser encaminhado para a unidade hospitalar.

A equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local. A Polícia Civil também foi acionada.