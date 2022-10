MT Saúde e Seplag promovem bate-papo online sobre prevenção do câncer de mama

O Instituto Mato Grosso Saúde (MT Saúde) promove, na próxima segunda-feira (17.10), às 14h, mais uma edição do seu Bate-papo Online, que, desta vez, abordará como tema a relação entre a prática de atividades físicas e a alimentação equilibrada, como aliadas na prevenção do câncer de mama.

A ação será realizada em alusão à campanha Outubro Rosa – movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama -, e ocorrerá em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), dentro da programação do Outubro Movimente, evento cujo objetivo é reconhecer o espírito inovador e intraempreendedor dos servidores do Poder Executivo estadual.

A convidada para o bate-papo é a médica oncologista Carla Nakata, credenciada à rede de prestadores do MT Saúde pela Clínica Oncomed.

Interessados têm até esta sexta-feira (14.10) para se inscrever no evento, que será promovido via Google Meet e transmitido ao vivo pelos canais do MT Saúde e da Seplag-MT no YouTube. Inscreva-se AQUI.

O Bate-papo Online do MT Saúde é promovido mensalmente, sempre com temas diferenciados. Entre os assuntos já abordados, estão a varíola dos macacos e a saúde mental. Confira AQUI a playlist completa do canal.